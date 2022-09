Zinswende in Europa Anleihen versus Festgeld: Wo das Ersparte jetzt wieder Zinsen bringt

Damit rücken Anlageklassen wieder ins Blickfeld, die fast schon in Vergessenheit geraten waren. Zum Beispiel Festgeld. Die Älteren erinnern sich: Die Bank bekommt dabei vom Sparer eine bestimmte Summe Geld für eine vorab festgelegte Dauer, zum Beispiel zwei Jahre. In dieser Zeit kann sie das Geld frei nutzen und zahlt im Gegenzug einen festen Zins. Ziemlich einfach, ohne großes Risiko.



Auch Anleihen, von vielen lange verschmäht, werden attraktiver. Die Renditen für festverzinsliche Papiere sind im Zuge der laufenden Zinswende deutlich gestiegen. Allein seit Jahresanfang ist die Rendite für die in Europa taktgebenden zehnjährigen Bundesanleihen von minus 0,2 Prozent auf gut 1,5 Prozent geklettert. Das liegt zwar auch daran, dass die Kurse gesunken sind. Weil neue Anleihen mit höheren Kupons ausgestattet und deshalb attraktiver sind, sinken tendenziell die Kurse von Anleihen, die schon länger am Markt sind. Die Rendite bis zur Endfälligkeit trübt das aber nicht: Sie lässt sich von Anfang an auf die Kommastelle genau ermitteln und ergibt sich aus der in der Regel zu 100 Prozent des Nennwerts vorgesehenen Rückzahlung. Natürlich muss der Emittent solvent genug sein, um Zinszahlung und Tilgung auch leisten zu können.