Zinswende in Europa Anleihen versus Festgeld: Wo das Ersparte jetzt wieder Zinsen bringt

Nach mehreren Gewinnenttäuschungen kommt es beim Gesundheitskonzern Fresenius zu einem Wechsel an der Führungsspitze. Neuer Chef wird Michael Sen, der schon im Siemens-Konzern den Medizintechnik-Spezialisten Healthineers erfolgreich an die Börse brachte. Neben dem operativen Turnaround des zuletzt schwierigen Geschäfts um Dialyse, Krankenhäuser und Infusionen wäre vor allem ein Abbau des Schuldenbergs von mehr als 26 Milliarden Euro vor allem für Anleiheinvestoren von Vorteil. Sollte dann auch noch die Konzernstruktur transparenter werden, wäre mittelfristig eine Hochstufung des Ratings möglich. Aktuell wird Fresenius von Standard & Poor‘s mit der Note BBB gerade noch als Investment eingestuft.



Lesen Sie auch: So tickt der neue Fresenius-Chef



Beim Festgeld dagegen wird es nicht besser. Denn was bei drei Jahren gilt, gilt bei vier Jahren erst recht. 2,5 Prozent Zins bekommen Anleger bei der Banca CF+, das zusätzliche Anlagejahr bringt also kein Zinsplus. In Deutschland bietet die IKB mit 1,6 Prozent pro Jahr das beste Angebot.