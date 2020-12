Zocken mit Kryptowährungen Das Jahr der Bitcoin-Achterbahn – soll ich jetzt noch mitfahren?

Wer investiert gerade in Bitcoin?

Das Interesse an der Kryptowährung zieht insgesamt deutlich an. Immer wieder schüren Einzelmeldung den Hype. Der Elektroauto-Pionier und Tesla-Unternehmenschef Elon Musk sorgte jüngst für Aufsehen: Er erkundigte sich nach der Möglichkeit, das Firmenvermögen des Elektroautobauers von Dollar in Bitcoin umzuwandeln. Galten Kryptowährungen lange als ein Nischenthema für Techies und Zocker, ist es inzwischen einfacher geworden, mitzumachen. War früher der vergleichsweise komplizierte Weg über ein Wallet zwingend nötig, erleichtern spezielle Trading-Angebote wie die Bison-App der Börse Stuttgart den Einstieg für normale Privatinvestoren. Wer nicht die Kryptowährung selbst braucht, aber von der Wertentwicklung profitieren will, kann mittlerweile mit kleinen Beträgen in Fonds einsteigen, bei denen etwa der Bitcoin hinterlegt ist.