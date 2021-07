Im Zuge der zunehmenden Zahl an Börsengänge dürfte allerdings manch ein Anleger zu blindem Aktionismus verführt werden – etwa weil er befürchtet, nicht von Anfang an einer zukünftigen Erfolgsstory beizuwohnen. Wer sich vor Augen führt, zu welchem Kurs etwa Amazon vor 24 Jahren an die Börse ging und wo die Notierung heute steht, fragt sich schließlich unweigerlich: Was wäre, wenn ich damals nur 1000 Euro in das Amazon-IPO investiert hätte...



Abgesehen davon, dass auch an der Börse der Konjunktiv wenig hilfreich ist und solche Rechenspiele irgendwie auch immer deprimierend sind, vergessen viele Anleger, dass Aktien kein Selbstläufer sind. Voraussetzung für eine gute Performance ist immer, dass das Unternehmen, das da mit Pauken und Trompeten an die Börse kommt, in der Folge prosperiert und sich sein Aktienkurs entsprechend entwickelt.