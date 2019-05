Zschabers Börsenblick: Der Stoff, auf den Anleger bauen können

Nun ist geteiltes Leid in diesem Fall nicht wirklich halbes Leid, aber das Problem eines zu geringen Bestands an bezahlbarem Wohnraum ist keines, das auf Deutschland beschränkt wäre. Auch Länder wie Spanien haben damit zu tun, und auch wenn es nicht das oberste Anliegen der „Gelbwesten“ ist: In Frankreich ist bezahlbarer Wohnraum ebenfalls ein wichtiges Thema. In Deutschland ist das Problem womöglich gar nicht am größten. In einer UBS-Umfrage vom Ende vergangenen Jahres war unter den 14 teuersten europäischen Hauptstädten Berlin noch nicht einmal vertreten.