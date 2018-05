Zschabers Börsenblick: Entwarnung für US-Aktien - dank Trump

Man mag von Donald Trump, seinem Gebaren und seiner Rhetorik halten, was man will. Eines muss man ihm aber lassen: Sein Aufruf zu „America First“ dürfte es zu den meistzitierten geflügelten Wörtern der vergangenen Jahre gebracht haben. Und dieses Motto schafft nebenbei etwas Besonders: Es macht Trump bei all seiner Unberechenbarkeit in mancher Hinsicht sogar ein Stück kalkulierbarer. Gerade Aktienanleger, die nichts mehr scheuen als die Unsicherheit, können das derzeit gut gebrauchen.