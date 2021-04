An Brisanz verlieren die Zahlen allerdings ein wenig, wenn man sie in Relation setzt. Natürlich ist die im Vergleich mit Deutschland sechsfache Anzahl an Neuinfektionen horrend – allerdings hat das asiatische Land auch rund 16-mal so viele Einwohner. Der Inzidenzwert liegt in Indien aktuell bei rund 80 – das ist weniger als in den meisten deutschen Kreisen. Das alles soll wohlgemerkt die Situation nicht verharmlosen. Es zeigt nur, dass der zweite Blick oftmals der genauere ist. Das gilt speziell auch an der Börse.

Im Zuge eines solchen genaueren Blicks hat die Bank of America (BoA) kürzlich die Dimension errechnet, in welcher die Corona-Krise Indien unter ökonomischen Gesichtspunkten zurückwirft. Das Ergebnis: Erst im Jahr 2031 wird Indien Platz drei der weltweiten Rangliste der Volkswirtschaften belegen, nachdem es Deutschland und Japan überholt haben wird – zuvor war die BoA davon ausgegangen, dass Indien dies schon 2028 geschafft haben würde. Basis der Prognose der Bank ist im Übrigen, dass das Land bis dahin ein jährliches BIP-Wachstum von neun Prozent erreichen werde.