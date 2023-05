Hätte er hingegen nur die besten fünf Tage in diesem Zeitraum, in denen die Börsen am kräftigsten gestiegen sind, versäumt, hätte er am Schluss nur knapp 860.000 Euro gehabt. Das ist immer noch viel, aber eben deutlich weniger, als man mit einer durchgängigen Haltedauer hätte erzielen können. Und wir sprechen hier nur von fünf Tagen, die der Anleger verpasst hat. Hätte er etwa die besten 25 Tage verpasst, was ja schnell passiert, würde er am Ende nur noch auf rund 360.000 Euro zurückgreifen können, also ungefähr einem Drittel des Betrages, den er bei einer Durchhaltestrategie erwirtschaftet hätte.