Besonders vor diesem Hintergrund ist es bemerkenswert, dass Italien sich für den so wichtigen Tourismus in Kürze wieder öffnen will. Der Plan sieht vor, dass geimpfte und genesene sowie negativ getestete Urlauber aus der Europäischen Union, Großbritannien und Israel Italien schon zu Pfingsten wieder besuchen können – ohne sich wie bislang erst in eine Quarantäne von fünf Tagen zu begeben. Die Entscheidung fiel wohl so schnell, dass Rom damit die Kollegen aus der EU überraschte. Aber noch einmal möchte Italien offenbar nicht auf die Einnahmen durch Sonnenanbeter in Sizilien, Sightseeing-Fans in Rom oder Klettertouristen in Südtirol verzichten.