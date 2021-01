Aber auch wenn sich viele unserer Gewohnheiten im Laufe der vergangenen Monate deutlich verändert haben oder sogar gänzlich verschwunden sind, eines wird bleiben: Wir werden weiterhin etwas essen müssen und daher auch Nahrungsmittel benötigen – der Mensch hat schließlich auch in den eigenen vier Wänden Hunger. Und da es an der Börse ein probates Mittel ist, auf das zu setzen, was auch in der schwersten Krise nachgefragt wird, kommen Börsianer nicht am Segment der börsennotierten Lebensmittelhersteller vorbei. Vorab vielleicht nur eines: Auch zu Zeiten von Covid-19 sind Nahrungsmittel-Aktien an der Börse weit von Wertentwicklungen wie bei Amazon oder Tesla entfernt. So hat sich schon im ersten Corona-Jahr gezeigt, dass eine Aktie wie die des Schweizer Nahrungsmittelriesen Nestlé nicht durch die sprichwörtliche Decke geht.