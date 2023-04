Mit dem neuen REPowerEU-Förderprogramm soll die Energiewende in Europa gelingen. Frisch aufgelegt sieht das Programm hohe Milliardeninvestitionen in den Klimaschutz und damit in die Energiewende vor. Europa soll unabhängig von ausländischen Energieimporten werden, so das Ziel des Förderprogramms. Das ist löblich und sicherlich richtig, doch derzeit noch völlig außer Reichweite. Europas Energieversorgung hängt extrem von der globalen Öl- und Gasproduktion ab.