 Zschabers Börsenblick: Palladium – strahlender als Gold

An Rohstoffinvestments, gerade an denen aus dem Edelmetallbereich, scheiden sich die Geister der Börsianer. Zinsen wirft keines der Metalle ab, aber vor allem bei Gold spielt manch einem Anleger die Glaubensfrage eine zu große Rolle: Der Nimbus der Krisenwährung ist vielen einfach ein zu schwaches Argument für eine Investition. Interessanter sind für viele Investoren diejenigen Edelmetalle, die in großem Umfang auch in der Industrie Verwendung finden, deren Kurse weniger an der mitunter schwer nachvollziehbaren Börsianerpsychologie hängen, sondern bei denen nach klassischen Marktregeln Angebot und Nachfrage aus der Produktion den Wert bestimmen.