Die Reiselust ist zurück. Was während der Corona-Pandemie nicht oder nur unter strengen Auflagen möglich war, nun geht es wieder. Die Menschen verreisen und steuern beliebte Ferienziele im In- und Ausland an. Vor allem Destinationen an der Nord- und Ostsee und in den Alpen sind in Deutschland beliebt. Geht es weiter weg, stehen Spanien, Griechenland und die Türkei als bevorzugtes Reiseziel fest. Manche zieht es sogar auf die Seychellen und die Malediven – alles ist wieder möglich.