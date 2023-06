So schnell die Roboterdichte in China auch wächst, in Deutschland liegt sie höher, zumindest noch. Hierzulande arbeiten umgerechnet 397 Industrieroboter je 10.000 Mitarbeiter. Deutschland ist damit in Europa führend. Und so wundert es nicht, dass die deutsche Roboterbranche laut VDMA-Prognose im laufenden Jahr mit einem erwarteten Umsatz von über 16 Milliarden Euro auf ein Rekordergebnis zusteuern könnte. Gegenüber dem Vorjahr würde das Ergebnis einem Umsatzplus von 13 Prozent entsprechen. Damit wäre die Sparte Robotik und Automation einer der am schnellsten wachsenden Industriebreiche in Deutschland.