Markus Zschaber: Stillen Sie Ihren Renditedurst mit Wasser

Für Anleger interessant ist in diesem Zusammenhang der US-amerikanische Wasserspezialist Xylem (US98419M1009). Die an der Börse mit knapp 13 Milliarden Dollar bewertete Gesellschaft aus dem Staat New York ist ein Spin-off des Mischkonzerns ITT und hat seit der Abspaltung im Jahr 2011 viele internationale Anbieter von Wasseranlagen und -technologien in sich vereint. In den vergangenen zwei Jahren hat die Xylem-Aktie rund 70 Prozent an Wert gewonnen. Mit einem 2019er-KGV von gut 20 ist das Papier zwar nicht mehr billig, mit dem prognostizierten Gewinnwachstum lässt sich diese Bewertung aber rechtfertigen.