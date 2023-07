Laut dem European Network of Transmission System Operators for Electricity, ein europäischer Verband, in dem alle Übertragungsnetzbetreiber Pflichtmitglieder sind, lagen die Kosten für eine Megawattstunde (MWh) im Spanien im Mai im Schnitt bei 20 Euro, in Deutschland waren das über 87 Euro. Das entlastet den Konsumenten und kurbelt die Wirtschaft an.