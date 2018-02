Markus Zschaber: Wenn auf Gold kein Verlass ist

Eine nachhaltige Korrektur der Aktienmärkte erscheint also aufgrund der Rahmendaten unwahrscheinlich. Auch die steigenden Zinsen in den USA reduziert die Attraktivität des Edelmetalls, das weder Zinsen noch Dividenden bietet. Grundsätzlich ist es aber nicht falsch, Gold als Krisenversicherung zu verstehen; als solche taugt das Edelmetall jedenfalls eher denn als Anlageklasse. Das ergibt sich bereits aus der Historie: Als die Goldpreisnotierung Ende der Neunzigerjahre nach jahrzehntelanger Trägheit zum Comeback ansetzte, waren die Aktienmärkte gerade von der Russlandkrise erschüttert worden. Zudem brachten fast zeitgleich die Fehlspekulationen des Hedgefonds Long-Term Capital Management (LTCM) das Bankensystem nahe an den Abgrund. Die Zweifel am Papiergeld nahmen in diesem düsteren Umfeld zu – und damit startete der Goldpreis seine Auferstehung.