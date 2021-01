Dennoch weist der ATX aktuell etwas auf, was Marketingstrategen vielleicht zu Neudeutsch als USP, also Alleinstellungsmerkmal, bezeichnen würden: Er hat Nachholpotenzial, nicht nur für langfristig orientierte Investoren immer ein interessanter Aspekt. Dieses Potenzial lässt sich gerade am Vergleich mit dem Dax festmachen. So ist der ATX jüngst zum ersten Mal seit Ende Februar wieder über die Marke von 3.000 Punkten gestiegen. 85 Prozent hat er damit seit seinem Tief im Frühjahr zugelegt – und damit den Dax, der ein Plus von rund 65 Prozent seit dem Tiefstand nach dem Corona-Blitzcrash aufweist, in punkto Dynamik übertroffen. Was in diesem Zusammenhang bemerkenswert ist: Anders als der deutsche Leitindex, der wieder fast auf Rekordniveau notiert, ist der ATX noch ein ordentliches Stück von seinem bisherigen Allzeithoch entfernt, das er Anfang 2018 bei knapp 3.700 Zählern markiert hatte.