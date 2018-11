Zugriff auf Vermieterlöse P&R-Insolvenzverwalter erringt Etappensieg

Der Insolvenzverwalter des Container-Vermieters P&R hat einen wichtigen Etappensieg für die geschädigten Anleger erzielt. Michael Jaffe habe nun direkten Zugriff auf die Einnahmen, die das Unternehmen aus der Vermietung der Schiffscontainer an Reedereien und Leasinggesellschaften erzielt, teilte die Kanzlei Jaffes am Donnerstag in München mit.