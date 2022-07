Zum Start von „King of Stonks“ Die besten Finanzskandal-Filme, die es (noch) nicht gibt

Die Uffizien in Florenz. Touristen schieben sich an den weltberühmten Gemälden vorbei, links ein da Vinci, rechts ein Botticelli – plötzlich: Polizei. Die Polizisten umstellen einen blonden Mann, legen ihm Handschellen an. Der Vorwurf: Verschwörung und Betrug mit Wertpapieren. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um den Deutschen Florian Homm, Spekulant und Hedgefondsmanager. Mit seinem Hedgefonds Absolute Capital Management (ACM) mit Sitz in Los Angeles soll er Anleger um 200 Millionen Dollar betrogen haben. Im Zuge der Finanzkrise gerät ACM unter Druck, Homm taucht mit einem dreistelligen Millionenbetrag unter, das FBI ist ihm auf den Fersen. Man vermutet ihn in Südamerika oder Westafrika, betrogene Anleger setzen ein Kopfgeld auf ihn aus. Die Flucht endet in Florenz.