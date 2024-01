Zum Tod von Philipp Sandner: Der Krypto-Erklärer

Sandner konnte begeistern, sich selbst und andere. Für den Bitcoin, die Blockchain und alles darum herum. Mit Begeisterung gab er sein Wissen und seine Forschungsergebnisse weiter. Der Ökonom gründete das Blockchain-Center an der Frankfurt School of Finance & Management. Er war im Fintech-Rat und im Digital Finance Forum des Bundesfinanzministeriums, war Mitgründer unter anderem des Blockchain Bundesverbands und der Digital Euro Association, hatte zwei Podcasts – einer trug den schönen Namen „Irgendwas mit Krypto“. Sandner war in der Welt der Blockchain überhaupt jemand, an dem man nicht vorbeikam.