14 Großstädte im Zehnjahresvergleich Wo das Wohnen noch erschwinglich ist

Wohnen in deutschen Großstädten ist längst zum Luxus geworden. Und ein Ende scheint nicht in Sicht. Wie aus einer aktuellen Studie der Immobilienplattform immowelt.de hervorgeht, steigen die Mieten weiter rasant an – am stärksten in Berlin. Dort schnellten die Preise seit 2008 um 104 Prozent in die Höhe. Mieter zahlen damit heute im Schnitt mehr als doppelt so viel wie noch vor zehn Jahren.