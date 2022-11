Abschwung: „Minus fünf Prozent Umsatz ist aus unserer Sicht ok“

WirtschaftsWoche: Herr Demuth, während der Langzeit-Krise zwischen 1995 und 2009 hat die deutsche Bauwirtschaft die Zahl ihrer Beschäftigten von 1,4 Millionen auf 700.000 halbiert. Der Anteil der Bau-Beschäftigten an der Zahl aller Erwerbstätigen sank von 4,1 Prozent auf 1,9 Prozent. Droht angesichts des derzeitigen Rezessions- und Krisen-Szenarios nun ein ähnlich massiver Einbruch?

Olaf Demuth: Die Lage ist fundamental anders als bei dem knallharten Niedergang nach dem Strohfeuer der Wiedervereinigungseuphorie. Mit dem personellen Aderlass hat die Branche damals Überkapazitäten abgebaut. Die gibt es heute nicht. Trotz des Aufschwungs über 15 Jahre hat die Branche nur langsam wieder Personal aufgebaut auf nun gut 900.000 Beschäftigte. Diese Zahl wird nicht erheblich sinken. Denn alle in der Branche stecken in einem Wettbewerb um die klugen Köpfe. Jeder will seine Leute halten. Dass uns Entlassungen bevorstehen wie Mitte der Neunziger-Jahre glaube ich also nicht. Es sei denn, im Winter fehlt der Industrie wirklich Gas und wir kommen in einen Gas-Lockdown.