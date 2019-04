Abzahlen oder kündigen? Wie Hauskäufer ihren Baukredit sorgenfrei loswerden

Single, 35 Jahre,

30.000 Euro Netto-Jahreseinkommen und 50.000 Euro Eigenkapital

Was kann sie ausgeben?

Wenn sie 40 Prozent des Nettoeinkommens für Zins, Tilgung und Wohnnebenkosten einsetzen will, sind 170.000 Euro Darlehen finanzierbar.

Laufende Kosten: 770 Euro für den Kredit (Zins und Tilgung bis zum 60. Geburtstag), 258 Euro an Wohnnebenkosten (60 qm) = 1028 Euro im Monat.

Verfügbares Kapital: Kredit + Eigenkapital = 220.000 Euro.

Nach Abzug von zehn Prozent Kaufnebenkosten sind rund 200.000 Euro Kaufpreis tragbar.

Was bekommt sie dafür?

Eine 45 bis 60 Quadratmeter große Wohnung in mittlerer bis guter Lage, zum Beispiel in Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Augsburg und Regensburg. In München reicht das Kapital für 25 bis 40 Quadratmeter Fläche. Im Speckgürtel der Großstädte sowie in Städten wie Bremen, Bielefeld oder Leipzig wären mit Glück bis zu 100 Quadratmeter drin.

Bild: Illustration: Martin Haake