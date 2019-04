Abzahlen oder kündigen?: Wie Hauskäufer ihren Baukredit sorgenfrei loswerden

Ein Kreditvertrag lässt sich nach Ablauf von zehn Jahren kündigen, ohne dass die Bank eine Entschädigung für entgangene Zinsen verlangen darf. Die Zehnjahresfrist läuft ab dem Tag, an dem die Bank die volle Kreditsumme ausgezahlt hat. Diese Frist gilt auch dann, wenn die Zinsbindung länger als zehn Jahre läuft. Innerhalb von sechs Monaten lassen sich Baukredite kündigen.



Wer eine Immobilie finanziert und vor Ablauf von zehn Jahren aus dem Kredit aussteigen will, muss die Bank für entgangene Zinsen entschädigen. Die Banken berechnen dazu eine Vorfälligkeitsentschädigung. Für die Kalkulation sollen sie die Renditen von Pfandbriefen als alternative Kapitalanlage heranziehen. Genauere gesetzliche Vorgaben wie die Entschädigungen zu berechnen sind, gibt es jedoch nicht. Allerdings hat der Bundesgerichtshof einige Grundregeln festgelegt. So urteilte der BGH 2016, dass Banken bei der Berechnung Sondertilgungen zugunsten des Kreditnehmers berücksichtigen müssen (XI ZR 388/14). Demnach muss die Bank so rechnen, als wenn der Kreditnehmer alle Sondertilgungen voll ausgeschöpft hätte.