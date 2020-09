Achtung, Blase! Immobilien in Frankfurt und München können für Investoren riskant sein

In München und Frankfurt am Main sind Wohnimmobilien weltweit am stärksten überbewertet – zu diesem Schluss kommt die Studie Global Real Estate Bubble Index der Schweizer Bank UBS, die einmal jährlich erscheint. Die Macher der Studie haben die Preisentwicklung bei Wohnimmobilien in 25 Großstädten untersucht. München war schon im vergangenen Jahr Spitzenreiter, Frankfurt hat innerhalb eines Jahres Amsterdam, Hong Kong und Toronto überholt. Das akute Risiko einer Immobilienblase besteht laut der Studie neben Frankfurt und München auch in Amsterdam, Paris, Zürich, Toronto und Hong Kong.