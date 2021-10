Adler Group Cevdet Caner – das Phantom spricht

Aber vor der Short-Attacke war es doch auch schon so, dass der Börsenwert der Adler Group und früher auch schon der Adler Real Estate AG unter dem Wert des Nettovermögens lag. Das ist für ein Immobilienunternehmen nicht normal. Aus Sicht der anderen Aktionäre ist das Unternehmen also auch nicht das wert, was in der Bilanz steht.

Nein, das stimmt nicht. Die Adler Real Estate hatte 2012 zehn Mitarbeiter und eine Bilanzsumme von 30 Millionen Euro. Heute sind es 15 Milliarden Euro. Sie finden kein anderes Immobilienunternehmen, das so schnell so groß geworden ist. Investoren, die in Immobiliengesellschaften investieren, sind das so nicht gewohnt. In der Regel investieren sie in Immobiliengesellschaften, weil sie eine langweilige, aber stabile Entwicklung sehen wollen. Die wollen das letzte Jahr mit dem davor vergleichen können und das konnte Adler bislang nicht bieten, weil das Unternehmen durch Übernahmen so stark gewachsen ist. Deshalb hinkt der Kurs erstmal hinterher.