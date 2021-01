Aggregate Holding: Immobilieninvestor denkt über Gegenofferte für CA Immo nach

Neben dem US-Investor und Großaktionär Starwood Capital, der seinen 29,99-Prozent-Anteil aufstocken und eine Offerte von 34,44 Euro vorlegen will, hat sich der Immobilieninvestor Aggregate Holding ins Spiel gebracht. Die dem österreichischen Investor Günther Walcher gehörende Gesellschaft mit Sitz in Luxemburg erklärte am Mittwochabend, sie überlege ein Gegenangebot. Das hievte die CA-Immo-Aktie an der Wiener Börse auf ein Elf-Monats-Hoch.