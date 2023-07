Aktienanalyse Helma Eigenheimbau: Alptraum für Aktionäre

2022 blieb dem Unternehmen bei einem Umsatz von 302 Millionen Euro gerade mal ein Vorsteuergewinn in Höhe von 3,5 Millionen Euro. Am unteren Ende der Umsatzprognose und mit steigenden Kosten im Nacken wäre in diesem Jahr dementsprechend ein Fehlbetrag von vielen Millionen Euro zu erwarten – womöglich im zweistelligen Bereich. Für so ein schlechtes Geschäftsjahr, in dem auch noch in den nächsten Monaten Schulden in Höhe von 35,5 Millionen Euro fällig werden, reichen die Rücklagen hinten und vorne nicht.