„Alle starren auf die Zinsen“ Risiken für Immobilieninvestoren steigen

Der deutsche Immobilienmarkt ist weiter in „starker Verfassung“, doch die Risiken für Investoren wachsen. Zu diesem Ergebnis kommen Branchenexperten der Wirtschaftsprüfer von KPMG und der Immobilienakademie IREBS an der Universität Regensburg. „Immobilienpreise und Mieten haben in fast allen Nutzungsarten Höchststände erreicht“, heißt es in ihrer am Donnerstag in Frankfurt vorgelegten Studie. Höhere Mieten dürften sich aber wesentlich nur noch im Bürosektor verwirklichen lassen.