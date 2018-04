Wie Finanzexperte Thomas Hentschel von der Verbraucherzentrale NRW erklärt, gibt es gleich mehrere Gefahren:

1. Wer ohne Eigenkapital finanziert, muss eine deutlich höhere Summe tilgen. „Aus unserer Sicht sollte eine selbstgenutzte Immobilie jedoch spätestens mit Eintritt in den Ruhestand getilgt sein“, sagt Hentschel. Je nach Alter müssten Hauskäufer also eine sehr hohe Tilgung vereinbaren – mit dem Risiko, bei unvorhergesehenen Ausgaben in Geldnot zu geraten.

2. Die Preise sind so stark gestiegen, dass sie bald wieder fallen könnten. Wer jetzt eine Immobilie kaufe, könne also ein Verlustgeschäft machen, warnt Hentschel.

3. Das Wohnen in einer selbstgenutzten Immobilie ist nicht umsonst, sondern in der Regel mit Kosten verbunden. Wer eine Wohnung besitzt, muss Hausgeld zahlen, wer ein Haus hat, Grundsteuer. Hinzu kommen Ausgaben für die Instandhaltung, etwa für neue Rohre, neue Fenster oder ein neues Dach, die schnell den Gegenwert mehrerer Jahresmieten erreichen.