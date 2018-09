Angespannter Wohnungsmarkt Was Mieter künftig gegen Wucher-Mieten tun können

05. September 2018

Verbände und die Politik schätzen, dass 350.000 bis 400.000 neue Wohnungen her müssen, um dem steigenden Bedarf in Ballungszentren, aber auch kleineren Uni-Städten gerecht zu werden. Bild: imago Bild:

In vielen Städten ist die Wohnungssuche eine echte Tortur und die Mieten klettern immer weiter. Immerhin: In Zukunft sollen Mieter mehr Rechte und Vermieter mehr Pflichten haben. Ein Überblick, was möglich ist.