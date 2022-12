Angst vor dem Crash Hier trifft der Zinsanstieg Hauskäufer noch deutlich härter

In den vergangenen Jahren schien der US-Immobilienmarkt nur eine Richtung zu kennen: nach oben. Fast vergessen war, dass Verwerfungen bei US-Immobilienkrediten die weltweite Finanzkrise ausgelöst hatten. Allein in den Jahren 2008 bis 2010 mussten weit über fünf Millionen Amerikaner ihre Häuser den Banken abtreten, weil sie ihre Schulden nicht bedienen konnten. Kreditgeber hatten Darlehen praktisch ohne Risikoprüfung ausgegeben. Als Ninja-Kredite – für: no income, no jobs, no assets (also: kein Einkommen, kein Job, kein Vermögen) – gingen diese Darlehen in den Sprachgebrauch der Finanzwelt ein. Als dann die Immobilienpreise einbrachen (allein 2007 um über 18 Prozent) lösten Kreditausfälle eine Kettenreaktion aus, weil die Kredite – gebündelt und verpackt – zudem Basis für viele weitere Finanzgeschäfte waren. Die Subprime-Krise weitete sich immer stärker aus.