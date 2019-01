Anschlussfinanzierung So sparen Hauseigentümer Zehntausende Euro

Nach nunmehr achteinhalb Jahren in unserem Einfamilienhaus wittere ich die Chance, unser Haus viel billiger zu finanzieren. Zwar haben wir für das erste Darlehen eine Laufzeit von 15 Jahren vereinbart, aber Mitte 2020 (nach zehn Jahren plus sechs Monaten Kündigungsfrist) könnten wir in ein deutlich günstigeres Darlehen wechseln. Mit einem Forward-Darlehen könnten wir uns die derzeit noch sehr günstigen Konditionen sichern. Noch sind keine Zinserhöhungen absehbar und viele Experten glauben, dass die Europäische Zentralbank (EZB) erst 2020 oder noch später vom Nullzins für Banken abrückt. Aber nach der Zinswende in den USA steht auch fest, dass die EZB auf eine Gelegenheit wartet, nach mehr als einem Jahrzehnt die Zinsen wieder zu erhöhen.