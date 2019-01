Anschlussfinanzierung So sparen Hauseigentümer Zehntausende Euro

Wie groß der Hebel bei einer günstigen Anschlussfinanzierung im Vergleich zu den Kreditkonditionen von 2010 ist, kann ich bei meinen Modellrechnungen auch an der Restschuld ablesen. Ausgehend davon, dass ich die jährliche Summe der Kreditraten damals wie heute auf fünf Prozent der Darlehenssumme beschränke, zeigt sich der große Hebel einer höheren Tilgungsrate. Wer etwa 2010 mit vier Prozent Effektivzins und einem Prozent Tilgung 200.000 Euro über 15 Jahre finanziert hat, muss spätestens 2025 eine Restschuld von knapp 159.000 Euro in einen neuen Kredit überführen. Bei einem heute üblichen Zinssatz von zwei Prozent und drei Prozent Tilgung zum Finanzierungsbeginn sinkt die Restschuld nach 15 Jahren bereits auf gut 95.000 Euro. Die also zusätzlich getilgten 66.000 Euro verkürzen nicht nur die Zeit bis zur vollständigen Rückzahlung, sondern erleichtern auch deutlich die Anschlussfinanzierung. Es empfiehlt sich also bei einer Anschlussfinanzierung, die Monatsrate nicht zu senken und die niedrigen Zinsen für eine höhere Tilgung einzusetzen.