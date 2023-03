Ansturm nach Habecks Heizungsverbot: Jetzt werden die Kessel für Gasheizungen knapp

Die Ampelkoalition will das geplante Heizungsverbot nach ersten Protesten demnächst anpassen.

Wie das Gebäudeenergiegesetz am Ende aussehen wird, wissen wir derzeit nicht. Jetzt stehen aber bei den Handwerksbetrieben die Kunden auf der Matte und wollen wissen, was sie tun sollen. Und wir können den eigenen Kunden oft nicht sagen, was jetzt gerade die beste Option ist.