Antworten auf Leserfragen „Was passiert, wenn die Immobilienblase platzt?“

Tatsächlich hat sich auf der Angebotsseite auch schon etwas getan: So werden seit einigen Jahren mehr Wohnungen gebaut, wenn auch noch nicht genug. Außerdem haben Abwanderungsbewegungen ins Umland der Städte und weniger Zuzug dazu geführt, dass die Bevölkerungszahlen in einigen Großstädten nicht mehr weiter zulegen. Berlin und Frankfurt haben im vergangenen Jahr unter dem Strich keine neuen Einwohner dazugewonnen, Stuttgart und Düsseldorf zählen nun sogar weniger Bewohner als noch 2019. Während das Angebot also durchaus wächst, lässt der Druck bei der Nachfrage etwas nach.



Im von Ihnen angesprochenen Szenario würde der Kauf also sicherlich einfacher, zumindest bei ausreichend eigenen Rücklagen. Denn Banken dürften bei Finanzierungen in einem solchen Crashumfeld vorsichtig agieren und genau auf die Bonität der Käufer achten, wenn sie einen Kredit vergeben.