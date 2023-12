Ausbau Solarenergie Ampel verschleppt Bürokratieabbau für Balkonkraftwerke

Zwar lassen sich auf Balkonen wegen der geringeren Fläche weniger Solarpaneele installieren als auf den Dächern von Wohngebäuden. Bei Balkonkraftwerken geht es in der Regel nur um bis zu 800 Watt installierter Leistung. Auf dem Dach eines Einfamilienhauses lässt sich dagegen üblicherweise das Acht- bis Zehnfache an Leistung, also 6,4 bis 8,0 Kilowatt, unterbringen. Allerdings ist die potenzielle Zahl an Balkonkraftwerken beachtlich. Die DUH hält 20 Millionen Wohnungen in Deutschland für Balkonkraftwerke geeignet. Bisher sind rund 300.000 solcher Anlagen angemeldet.