Auswertung zu Immobilienpreisen: Wo Häuser günstiger als Wohnungen sind

Dass auch in Hamburg für einen Quadratmeter einer Wohnung im Mittel 650 Euro mehr ausgegeben werden, als für ein Haus, leuchtet hingegen ein: Es fehlt das dünner besiedelte Umland mit einem entsprechend großen und günstigen Angebot an Wohnhäusern, wie es viele Flächenstaaten jenseits der Metropolen bieten. Das Hamburger Preisniveau spiegelt den Wohnungsmangel deutlich wieder. In der Hansestadt beginnen die Wohnungspreise erst bei 1370 Euro pro Quadratmeter – selbst für Altbauten. In nahezu allen anderen Bundesländern beginnt die Preisspanne bereits bei weniger als 700 Euro. Einzige Ausnahme: Schleswig-Holstein. Hier kosten Wohnungen mindestens 839 Euro. Die Vermutung liegt nahe, dass Hamburgs Speckgürtel für den höheren Durchschnittspreis sorgt.

Umgekehrt gibt es nur wenige Bundesländer, in denen ein Haus tatsächlich teurer ist als eine Wohnung. In Bremen etwa zahlen Hauskäufer für einen Quadratmeter eines Hauses 234 Euro mehr als für eine Wohnung, in Nordrhein-Westfalen 230 Euro mehr und in Sachsen-Anhalt immer noch 190 Euro mehr.

Auch zwischen den Bundesländern sind die Unterschiede groß: Die höchsten Preise für Wohnungen werden in Bayern (bis zu 11.974 Euro/qm), Hessen (bis zu 11.292 Euro/qm) und Berlin (bis zu 10.896 Euro/qm) gezahlt.

Besonders günstig mit Einstiegspreisen von weniger als 600 Euro/qm war das Angebot in den sieben Flächenländern Sachsen-Anhalt, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen, Rheinland-Pfalz und Thüringen. Im Schnitt waren Wohnungen in Hamburg mit 4097 Euro/qm mehr als dreimal so teuer wie Wohnungen in Sachsen-Anhalt, die im Durchschnitt 1237 Euro/qm kosteten.

Den größten Preisunterschied zwischen Alt- und Neubauwohnungen verzeichnete Dr. Klein übrigens in Bayern: 1466 Euro kostete dort der Quadratmeter Neubauwohnung im Schnitt mehr als eine Bestandswohnung. In den meisten Bundesländern liegt diese Differenz bei mindestens 1000 Euro, nur in Niedersachsen liegt sie leicht darunter.