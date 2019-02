Baufinanzierung Drohen Immobilienkäufern höhere Zinsen?

Viel höher wird es auch nicht gehen, weil zahlreiche Anleger nach wie vor sehr sichere Anlagen wie Bundesanleihen oder Pfandbriefe kaufen. Ein Treiber für höhere Zinsen könnte eine stärkere Preissteigerung sein. Doch die entfernte sich zuletzt wieder vom Zwei-Prozent-Ziel der EZB. Nach 1,9 Prozent im vergangenen November sank sie im Dezember auf 1,6 Prozent und zu Jahresanfang betrug die Preissteigerung in der Eurozone sogar nur noch 1,4 Prozent. Wer in den heißen Immobilienmarkt einsteigen will, der sollte sich mit dem Hinweis auf möglicherweise steigende Zinsen also nicht drängeln lassen. 2019 werden Hypothekendarlehen aller Voraussicht nach äußerst günstig bleiben.