Baufinanzierung: So finanzieren Sie Ihre Immobilie flexibel

Hohe Zinsen, extreme Inflation, steigende Baukosten – das hat den Immobilienmarkt hart getroffen. „Der Markt hat sich stark verändert, was Käufer wie Verkäufer zunächst verunsichert hat – inzwischen finden beide Seiten im New Normal mit verändertem Zinsniveau aber immer häufiger zueinander“, sagt Cédric Fuchs, Leiter der Niederlassung München von Interhyp, einem Vermittler von Baufinanzierungen. Gleichzeitig bietet dieser Markt neue Chancen: Es gibt ein größeres Angebot an Immobilien und Preise können wieder verhandelt werden. „Vor allem bei älteren Immobilien mit niedrigen Energieeffizienzklassen lassen sich jetzt attraktive Kaufpreise erzielen“, so Fuchs. „Es gibt aus unserer Sicht keinen Grund zu warten für Immobilieninteressenten.“