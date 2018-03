Baufinanzierung: So tilgen Sie Ihre Immobilienschulden

Grundsätzlich ist ein Forward-Darlehen vor allem sicherheitsbedachten Immobilienbesitzern zu empfehlen. "Bei einem Forward-Darlehen mit 24 bis 60 Monaten Vorlauf liegt der Aufschlag zurzeit im Schnitt bei 0,02 Prozent pro Monat", sagt Max Herbst, Inhaber der Frankfurter FMH Finanzberatung. "Der Aufschlag schwankt in der Regel in einer Spanne zwischen 0,01 und 0,04 Prozent pro Monat", sagt Christian Kraus vom Immobilienfinanzierer Interhyp. Je höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen in Zukunft wieder deutlich steigen, desto höher wird der Zinsaufschlag beim Forward-Kredit.