Baugenehmigungen für Wohngebäude sinken So wird das mit der Bekämpfung von überhöhten Mieten nichts

Tatsächlich ist der Mangel an Baugrundstücken in den Ballungsräumen eine der Hauptursachen dafür, dass der Wohnungsneubau hinter der Nachfrage zurückbleibt. Hohe Immobilienpreise und fehlende Kapazitäten in den Handwerksbetrieben verstärken das Defizit zusätzlich.



Dabei hatte der Wohngipfel im Kanzleramt vor einem Jahr ein ganzes Bündel an Maßnahmen beschlossen, um die Lage zu entspannen, beispielsweise durch Steuervorteile wie die schnellere Abschreibung der Baukosten. Die Maßnahmen sollten dazu führen, dass jährlich 375.000 neue Wohnungen in Deutschland entstehen. In diesem Jahr könnte die Zahl nun sogar unter die von der Bauindustrie erwarteten 300.000 Neubauwohnungen fallen.