Baukrise „Es ist aktuell wirtschaftlich nicht attraktiv, Wohnraum zu schaffen“

Mehr als 20 Prozent aller Wohnbauunternehmen in Deutschland erleben Projektstornierungen, mehr als 10 Prozent befinden sich in finanziellen Schwierigkeiten, zeigt die Studie. „Wir sehen in der Bauindustrie in allen europäischen Märkten sehr schlechte Zahlen, so schlecht wie seit 15 Jahren nicht mehr“, kommentiert Studienautor Christoph Hilberath.