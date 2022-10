Bauministerin Klara Geywitz „Eigenheimerwerb geht in der Regel nicht ohne Einschränkungen“

WirtschaftsWoche: Frau Geywitz, Immobilienkäufer stehen derzeit massiv unter Druck. Die Zinsen haben sich seit Jahresbeginn stark erhöht. Gleichzeitig sind die Kaufpreise weiterhin hoch. Wird Eigentum zum Luxusgut?

Klara Geywitz: Ganz klar: Wenn sich eine Familie jetzt dafür entscheidet, Eigentum zu erwerben, ist das eine der größten Investitionsentscheidungen, die man überhaupt treffen kann. Und das geht in der Regel nicht ohne Einschränkungen in anderen Lebensbereichen. Der Staat will da unterstützen. So gibt es seit dem 4. Oktober eine Genossenschaftsförderung. Für viele ist die Gründung einer Genossenschaft oder der Kauf von Genossenschaftsanteilen eine Möglichkeit, sich mit Wohnraum zu versorgen. Das andere ist, dass wir jetzt gerade die Eigentumsförderung fürs nächste Jahr neu konzipieren. Da wird natürlich die aktuelle Zinsentwicklung eine Rolle spielen. Das Angebot von zinsverbilligten KfW-Krediten aus Bundesmitteln ist eine wesentliche Hilfe bei der Investitions- und Finanzierungsentscheidung in neuen Wohnraum.