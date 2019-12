Bausparkassen Warum Bausparen nur noch selten sinnvoll ist

Noch immer werden in Deutschland viele Bausparverträge abgeschlossen. Banken und Bausparkassen bieten die Produkte, die früher wegen ihrer Zinsvorteile so beliebt waren, noch immer gerne an. Dabei haben sich die einstigen Vorteile schon vor Jahren, als die Bau- und Sparzinsen deutlich zu sinken begannen, weitestgehend in Luft aufgelöst. Max Herbst, Gründer Finanzberatung FMH, die ein Kooperationspartner der WirtschaftsWoche ist, wird deutlich: „Rein rechnerisch ist Bausparen im Grunde tot. Für jemanden, der eine Immobilie finanzieren will, gibt es günstigere Angebote von Banken.“ Herbst, dessen täglich Brot die Zins- und Konditionenvergleiche für alle Arten von Krediten, Sparverträgen und Konten sind, gibt ein Beispiel: „Der günstigste Zinssatz für ein Darlehen einer Bausparkasse liegt aktuell bei 0,99 Prozent. Selbst wenn ich einen Immobilienkauf für 400.000 Euro zu 90 Prozent über ein Darlehen und mit zehn Jahren Zinsbindung finanzieren will, bekomme ich den 360.000-Euro-Kredit ohne Probleme zu einem Zinssatz von 0,9 Prozent finanziert, im günstigsten Fall sogar für nur 0,70 Prozent.“ In den ersten zehn Jahren der Kredittilgung kann der Bankkunde so schon einige Tausend Euro an Kreditkosten sparen. Mit einem Hypothekenrechner lässt sich das leicht überprüfen.