Bauzinsen sinken wieder Warum die Hypothekenzinsen wieder unter ein Prozent gefallen sind

Der Renditerückgang der Bundesanleihe wiederum hat seine Ursachen in der Konjunkturentwicklung und die Nöte der großen Zentralbanken. Einerseits sinken derzeit die Konjunkturprognosen. erst kürzlich senkte die EU-Kommission ihre Wachstumsprognose für die Euro-Zone von 1,9 auf nur noch 1,3 Prozent – was einige immer noch für zu optimistisch halten. Sorgen bereiten dabei vor allem die hoch verschuldeten Euro-Staaten, allen voran Italien.



Auch in den USA schwächt sich das Wirtschaftswachstum ab, wenn auch auf einem höheren Niveau als in Europa. Das aber macht weitere Zinserhöhungsschritte der US-Notenbank in diesem Jahr zunehmend unwahrscheinlich. Damit dürften die Notenbanken weder in den USA noch in der Euro-Zone in diesem Jahre die Leitzinsen erhöhen, wie es vor einigen Monaten noch erwartet worden war.