Bekenntnisse eines Luxusmaklers „Auch Wohlhabende wollen nicht im Luxusghetto leben“

Die meisten Makler residieren dort, wo ihre Kunden oder Objekte sind. Wie kommen Sie zu einem solchen Schlösschen im Nirgendwo?

Diese Immobilie ist mir eher zugefallen, auf familiärem Wege. Aber für mein Geschäft war das immer sehr hilfreich. Meine Kundschaft schätzt die Diskretion, und zu mir können die prominentesten Köpfe kommen, ohne dass die Boulevardpresse es merkt. Außerdem glaube ich sagen zu können: Ich bin der einzige Luxusmakler Deutschlands, der in einem Objekt wohnt, dass er auch verkaufen könnte.



Das heißt: Sie ticken so wie Ihre Kunden.

Das kann man leider nicht mehr so uneingeschränkt sagen. Mir ging es immer darum, dass die Menschen, denen ich hier Immobilien verkaufe, auch in die Gegend passen. Dass sie also wirklich hier wohnen wollen und das Haus am See mit Alpenpanorama für sie nicht bloß ein Statusobjekt ist. Aber das wird leider immer schwieriger.