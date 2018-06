Bund besitzt 971 unbebaute Grundstücke in den teuersten Städten

Das Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) verwies im vergangenen Jahr in einer Studie darauf, dass fehlende Grundstücke ein entscheidender Grund für den Mangel an bezahlbaren neuen Wohnungen in Deutschlands Großstädten ist. Mit Blick auf die Jahresstatistik kommentierte Peter Ache, Redaktionsleiter des Immobilienmarktberichts: "Ich finde es erstaunlich, dass trotz der großen Nachfrage nach Wohnraum in den Städten die Zahl der Verkäufe von Bauplätzen für Mehrfamilienhäuser stagniert", so Peter Ache, Redaktionsleiter des Immobilienmarktberichts. „In den Kommunen reicht das Angebot und die Ausweisung von Bauplätzen oft nicht aus. Da überrascht es kaum, dass die Baulandpreise weiter steigen.“ Vor allem in den Groß - und Universitätsstädten würden dringend mehr bezahlbare Wohnungen benötigt, meinte BBSR-Wohnungsmarktexperte Matthias Waltersbacher. „Steigende Grundstückspreise treiben die Kosten für den Wohnungsbau weiter an. Entscheidend ist die Mobilisierung von Bauland.“