Berliner Mietendeckel Vermieter verkaufen ihre Wohnungen – in Eigenregie

„Es gibt keine positiven Aspekte des Mietendeckels. Er ist leider reine Augenwischerei.“ Markus Gruhn, Vorstandsvorsitzender des Rings Deutscher Makler (RDM) in Berlin, beklagt mit diesen Worten die negativen Auswirkungen des Gesetzes der rot-rot-grünen Landesregierung. Seit Februar 2020 sind in der Hauptstadt alle Mieten auf dem Stand vom Juni 2019 eingefroren. Ausgenommen sind Wohnungen mit einem Baujahr nach 2013 und öffentlich geförderte Wohnungen. Das Angebot an Mietwohnungen sei in Berlin seit Einführung des Mietendeckels drastisch zurückgegangen, der Neubau von Mietwohnungen finde de facto nicht mehr statt, sagt Gruhn. Für Immobilienmakler habe das zur Folge, dass sie deutlich weniger Mietwohnungen vermitteln und damit große Umsatzeinbußen hinnehmen müssen.